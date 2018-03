La casta si tiene le auto blu

I tagli sbandierati ad ogni occasione utile non sono serviti a invertire il trend: la Calabria resta appena un gradino sotto al podio delle Regioni con più auto blu. E nemmeno la vendita all’asta di alcune berline (utilizzate in passato dalle amministrazioni Loiero e Scopelliti), decisa dalla giunta Oliverio nel 2016, ha generato grossi benefici. Sono, infatti, 53 i mezzi a disposizione dell’esecutivo regionale. Un numero importante, inferiore soltanto a quelli registrati in Sicilia (70 auto blu per la giunta), Campania (58) e Sardegna (55). In Consiglio regionale le auto blu dichiarate sono 3: tutte dotate di autista e finalizzate a un uso esclusivo. Scendendo di livello istituzionale, dalla Regione alle Province, il record va a quella di Cosenza. L’ente di piazza XV Marzo può contare su 12 veicoli. Ma il grande buco nero è quello che interessa Aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. Diversi tra questi enti non hanno trasmesso nessuna informazione al dipartimento Funzione pubblica. Per quanto riguarda le Asp, è presente solo il dato di Vibo: 6 veicoli complessivi, di cui uno con autista.