Atto vandalico coop Valle Marro

"La Cooperativa 'Valle del Marro' Libera Terra è finita ancora una volta nel mirino della criminalità mafiosa. Si tratta dell'ennesimo atto intimidatorio rivolto alla coop che da oltre 15 anni, in un territorio ad alta presenza criminale, assieme a tanti giovani che rifiutano la mentalità mafiosa, costruisce percorsi lavorativi, unendo passione e competenza". E' quanto si afferma in una nota dell'associazione Avviso Pubblico

"Sono anni che la 'Valle del Marro' testimonia con il lavoro dei suoi soci il riscatto dei giovani calabresi perbene sui terreni confiscati alla 'ndrangheta - ha dichiarato la vicepresidente e coordinatrice regionale di Avviso Pubblico, Maria Antonietta Sacco - e loro e a don Pino Demasi, che li accompagna in questo 'progetto di vita', manifestiamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, con l'augurio che, all'arrivo della Santa Pasqua, il male subito possa trasformarsi in impegno sempre più condiviso e in rinnovata speranza".

"Avviso Pubblico - è detto ancora nella nota - auspica infine che queste reiterate intimidazioni non riusciranno a piegare il desiderio di riscatto e ad ostacolare il cammino di legalità intrapreso che rappresenta un esempio concreto e tangibile della Calabria che rifiuta l'oppressione 'ndranghetista".