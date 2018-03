Violenta rissa in centro a Pizzo, sei denunciati

Una violenta rissa è scoppiata ieri sera nel centro storico di Pizzo ed è stata sedata solo dall'intervento dei carabinieri che hanno riportato l'ordine evitando che la situazione degenerasse. Grazie alle numerose segnalazioni di residenti e commercianti, i militari sono riusciti ad intervenire tempestivamente trovando diverse macchie di sangue sul marciapiede. Le indagini, grazie anche all'acquisizione dei sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona e alle testimonianze raccolte, hanno portato gli investigatori ad individuare le persone coinvolte. Sei uomini, tre italiani già noti alle forze dell'ordine e tre bulgari, sono stati infatti intercettati mentre ancora si aggiravano per le vie del centro storico con i segni delle lesioni. I sei sono stati denunciati per rissa. All'origine vi sarebbe stata una discussione per futili motivi.