La Calabria poco attrattiva per le imprese

Calabria in coda? Nessuna sorpresa soprattutto quando si parla d’investimenti produttivi. Il peggio è che a relegare all’ultimo posto tutte le cinque province calabresi sono 225 imprenditori italiani, localizzati in ogni regione, che non punterebbero neanche un euro in Calabria.

Li ha sentiti la Svimez per capire quanto il Mezzogiorno possa attrarre. Sono stati intervistati attraverso un questionario. I risultati sono un vero disastro per la regione ultima per prodotto interno lordo e reddito pro capite. Ma ultima anche per appeal.

