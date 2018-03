Donna muore i incidente nel Vibonese, illesi 2 figli

Una donna di 35 anni, Graziella Ciancio, residente nella frazione "Piani" di Acquaro, é morta in un incidente stradale accaduto nella tarda serata di ieri nel territorio di Dinami.

La donna stava percorrendo alla guida della sua automobile, sulla quale viaggiavano anche i due figli minori, la strada provinciale che da Laureana di Borrello conduce a Fabrizia quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada. Graziella Ciancio é morta sul colpo, mentre i due figli della donna sono rimasti illesi. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri.