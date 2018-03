Omicidio Rocco Molè un pentito “canta”

Palmi

La sua collaborazione è stata proficua nel recente passato per la Dda di Reggio Calabria. Grazie alle dichiarazioni di Simone Canale, infatti, gli inquirenti riuscirono a scovare e sequestrare un ingente carico di armi nascosto dalla ‘ndrangheta nel cimitero di Sinopoli. Per gli investigatori, quella santabarbara apparteneva al clan Alvaro, i “signori dell’Aspromonte”, uno del clan più potenti in Italia.

Nella giornata di venerdì, il sostituto procuratore della Dda reggina Giulia Pantano ha chiesto l’escussione del pentito cresciuto in Lombardia e affiliato alla cosca di Sinopoli in carcere. Il processo è quello che si sta celebrando davanti al Tribunale di Palmi nei confronti degli imputati Antonio e Nicola Alvaro e Natale Cutrì. I tre sinopolesi sono accusati di associazione mafiosa e estorsione aggravata.

