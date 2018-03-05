Uninominale Camera, D'Ippolito in testa

CATANZARO
05/03/2018
136 sezioni su 265. CANDIDA
(ANSA) - 136 sezioni su 265. CANDIDATO/LISTE VOTI % ---------------------------------------------------------------- D'IPPOLITO GIUSEPPE DETTO PINO 26.806 44,0 - MOVIMENTO 5 STELLE 25.916 44,0 TALLINI DOMENICO 19.049 31,3 - FORZA ITALIA 11.994 20,4 - LEGA 3.238 5,5 - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 2.710 4,6 - NOI CON L'ITALIA - UDC 657 1,1 VISCOMI ANTONIO 10.783 17,7 - PARTITO DEMOCRATICO 9.194 15,6 - +EUROPA 628 1,1 - ITALIA EUROPA INSIEME 354 0,6 - CIVICA POPOLARE LORENZIN 145 0,2 ROSA ALDO 1.380 2,3 - LIBERI E UGUALI 1.291 2,2 DATTILO FRANCESCO 925 1,5 - POTERE AL POPOLO! 878 1,5 CRISTIANO MASSIMO 622 1,0 - CASAPOUND ITALIA 607 1,0 IIRITANO RAFFAELE DETTO LELE' 491 0,8 - ITALIA AGLI ITALIANI 470 0,8 FOLINO MARIA GRAZIA 356 0,6 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 345 0,6 PILEGGI ADRIAN 224 0,4 - PARTITO COMUNISTA 216 0,4 AROMA FRANCESCA 106 0,2 - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 97 0,2 AVERSA GIUSEPPE 90 0,1 - PARTITO VALORE UMANO 84 0,1 CORASANITI MAURIZIO 52 0,1 - LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 50 0,1
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