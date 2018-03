Proporzionale al Senato, ecco i dati provvisori

Risultati provvisori degli scrutini di 1821 sezioni su 2416. Il dato relativo alle liste e' composto dalla somma dei voti ottenuti in via diretta piu' quelli derivanti dal calcolo della cifra elettorale nei collegi uninominali il cui scrutinio e' stato completato.

LISTE VOTI % --------------------------------------------------------------- COALIZIONE M5S 257.884 42,6 MOVIMENTO 5 STELLE 42,6 COALIZIONE CENTRODESTRA 202.350 33,5 FORZA ITALIA 21,9 LEGA 6,0 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 4,4 NOI CON L'ITALIA - UDC 1,6 COALIZIONE CENTROSINISTRA 101.141 16,7 PARTITO DEMOCRATICO 14,6 +EUROPA 0,8 ITALIA EUROPA INSIEME 0,6 CIVICA POPOLARE LORENZIN 0,5 COALIZIONE LEU 17.139 2,8 LIBERI E UGUALI 2,8 COALIZIONE POT. AL POPOLO 5.992 1,0 POTERE AL POPOLO! 1,0 COALIZIONE CASAPOUND 4.225 0,7 CASAPOUND ITALIA 0,7 COALIZIONE POP. DELLA FAMIGLIA 3.842 0,6 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 0,6 COALIZIONE PC 3.458 0,6 PARTITO COMUNISTA 0,6 COALIZIONE ITALIA AGLI ITALIANI 3.027 0,5 ITALIA AGLI ITALIANI 0,5 COALIZIONE VALORE UMANO 2.304 0,4 PARTITO VALORE UMANO 0,4 COALIZIONE POSIZIONE 60 1.391 0,2 DESTRE UNITE - FORCONI 0,2 COALIZIONE SIN. RIVOLUZIONARIA 1.077 0,2 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0,2 COALIZIONE POP. PER COSTITUZIONE 879 0,1 LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 0,1