Uninominale in Calabria, M5S in vantaggio su centrodestra

E' un panorama sostanzialmente a 5 stelle, con qualche area appannaggio del centrodestra, quello che si profila, allo stato, nella geografia dell'uninominale di Camera e Senato in Calabria. Fuori dai giochi, al momento, la coalizione di centrosinistra a guida Pd. Attualmente, quando per il Senato sono state scrutinate 435 sezioni su 562, il M5s si aggiudica tre collegi su 4: Cosenza, Crotone e Catanzaro con l'eccezione di Reggio dove è avanti il centrodestra. Alla Camera, dove si è poco oltre la metà delle sezioni scrutinate, i Cinquestelle sono avanti con percentuali in alcuni casi di oltre il 50% nei collegi di Castrovillari, Corigliano, Cosenza, Crotone, Catanzaro e Reggio; il centrodestra prevale invece a Vibo e Palmi.(ANSA)