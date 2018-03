M5S sfonda anche in Calabria

Si consolida in Calabria l'avanzata del Movimento 5 Stelle che supera il 40% tanto alla Camera quanto al Senato e che all'uninominale Camera Calabria 1, in 368 collegi su 1152 sfiora il 50%. I 5 stelle al Senato proporzionale quando sono stati scrutinati 1213 sezioni su 2416, sono attestati oltre il 42%, seguiti dal centrodestra al 33,3. Il centrosinistra è intorno al 17%. Alla Camera proporzionale con 605 sezioni su 2416 M5s supera di poco il 40% mentre il centrodestra è al 33,7 con la Lega che supera FdI. La coalizione di centrosinistra ottiene il 18,3. Leu vicina al 3%. I cinquestelle sono avanti nella quasi totalità dei collegi uninominali della Camera Calabria 1 con prevalenza del centrodestra nei collegi Calabria 2 del vibonese e del reggino. Per il Senato in tre collegi su quattro sono avanti i cinquestelle. Unica eccezione Reggio dove prevale il centrodestra.