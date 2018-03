Alle 12 Acquaformosa (Cs) primo per affluenza nel sud (26,1%)

E' Acquaformosa, in Calabria, il Comune con la più alta affluenza alle urne, 26,1%, in base ai dati della rilevazione effettuata alle 12 di oggi dal Ministero dell'Interno. Nel piccolo comune del cosentino assurto da anni a modello di accoglienza e integrazione dei migranti, a mezzogiorno si erano recati al voto 236 elettori su un totale di 906 aventi diritto. Una percentuale di dieci punti superiore alla media registrata alla stessa ora in Calabria e di oltre sei punti superiore al dato nazionale di 19,38.