Concorso per presidi: oltre 2mila iscritti alla prova preselettiva

Il ministero dell’Istruzione ha deciso: la prova preselettiva del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici si terrà il 29 maggio 2018, alle ore 10. Durerà 100 minuti.

La notizia è riportata sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 27 febbraio.

I quesiti oggetto di prova saranno pubblicati l’8 maggio 2018 sul sito Internet del Miur. Verranno estrapolati da una banca dati contenente 4000 quiz a risposta multipla. Restano ancora da stabilire le sedi del concorso che saranno, comunque, rese note entro il prossimo 14 maggio e saranno, con ogni probabilità, regionali.

In Calabria, come accaduto in altre occasioni, la sede più probabile dovrebbe essere quella di Lamezia Terme. Il numero di partecipanti sarà consistente. Stando ai dati registrati allo scorso 31 dicembre, in Calabria i candidati saranno 2.498 suddivisi nelle cinque province.

A fare la parte del leone sarà Cosenza con 912 istanze presentate. Seguono a ruota Reggio Calabria con 708, Catanzaro con 378, Vibo Valentia con 251 e Crotone con 249. Il tempo a disposizione per preparare il concorso non è tanto.

