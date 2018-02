Chiuso per una frana un tratto della Statale 107

A causa di uno smottamento che ha provocato la caduta di alcuni alberi sulla carreggiata è stata chiusa al transito la strada statale 107 "Silana Crotonese" in prossimità del comune di San Fili, in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria tra lo svincolo di Palombara e lo svincolo di San Fili. Sul posto assieme a personale dell'Anas è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Cosenza che sta provvedendo al taglio delle piante cadute e consentire nel più breve tempo possibile il ripristino della circolazione veicolare.

L'Anas comunica che è stata riaperta la strada statale 18 "Tirrenia inferiore" rimasta temporaneamente chiusa in provincia di Vibo Valentia, tra le uscite per Candidoni e San Calogero a causa di allagamenti del piano viabile per le forti piogge. Si segnalano comunque possibili rallentamenti.