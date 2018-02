È a Tropea la seconda spiaggia più bella d’Italia

Reginetta, non proprio regina. Ma la corona spetta a lei che porta la Calabria sul podio. Bella di giorno, sensuale di notte. Sospesa tra il cielo e il mare, la spiaggia di Tropea sale sul “trono” di TripAdvisor che, ieri, ha annunciato i vincitori dei TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards 2018. E tra le spiagge più belle d’Italia del 2018 al secondo posto c’è la spiaggia di Tropea che, lo scorso anno, si era piazzata nella nona posizione.

Ad un passo dalla vincitrice nazionale, ossia dalla spiaggia dei Conigli di Lampedusa, che si conferma anche quest’anno al primo posto in Italia. Tropea, insomma, c’è, più che bella che mai. Parola dei viaggiatori–utenti di TripAdvisor che hanno così dato forma alla classifica. Riconoscimenti che quest’anno premiano 355 spiagge a livello internazionale ed è la caraibica Grace Bay a Turks and Caicos vincitrice assoluta al mondo.

Le spiagge vincitrici dei Travelers’ Choice sono state decretate sulla base della qualità e quantità delle recensioni e del punteggio attribuiti alle spiagge dai viaggiatori su TripAdvisor negli ultimi 12 mesi. «Mare, vacanze e relax vanno spesso a braccetto nei piani di viaggio degli italiani» ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. «Che stiate pensando alle vostre vacanze estive o a una fuga al mare in primavera, queste spiagge premiate dai viaggiatori della nostra community sono un ottimo punto di partenza per pianificare e prenotare il vostro viaggio su TripAdvisor».