Incendio in abitazione nel vibonese, salvi gli occupanti

Momenti di paura per una famiglia di Joppolo alle prese con l'incendio della loro abitazione. Il fatto è avvenuto intorno a mezzanotte di ieri nel centro abitato del piccolo paese della costa vibonese. Tre squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenute per estinguere le fiamme sviluppatesi al secondo piano della casa e originatesi per cause in corso di accertamento. Il rogo ha distrutto l'abitazione, dichiarata successivamente inagibile dagli stessi vigili. A far scattare l'allarme è stato uno degli inquilini che si è precipitato a trarre in salvo due suoi anziani familiari.