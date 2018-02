Disabili, niente fondi alla Calabria

Cosenza

La Calabria esclusa dai fondi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Una notizia che è stata diffusa da Pino Bilotti, presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uic) di Cosenza, nonché responsabile della Fand (Federazione delle associazioni nazionali disabili). Bilotti denuncia l’abbandono dei disabili calabresi. Venerdì la conferenza unificata ha espresso parere favorevole alla proposta di riparto avanzata dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, dando il via libera a 180 milioni di euro alle Regioni per contribuire al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Dalla ripartizione dei fondi, con la Calabria, sono stati esclusi anche il Friuli Venezia Giulia, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige. Regioni che dovranno rimboccarsi le maniche e studiare percorsi alternativi per i diversamente abili.

