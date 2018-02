Reggio Calabria, ucciso in strada a colpi di pistola

Un uomo di 53 anni, Pasquale Chindemi, è stato ucciso a Gallico Superiore, quartiere alla periferia nord di Reggio Calabria. L’agguato è avvenuto in serata. L’uomo era a piedi per strada quando, in prossimità della sua abitazione, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Chindemi era stato arrestato nell’ambito dell’operazione Bless nel 2007, ritenuto legato al gruppo Araniti del cartello di 'ndrangheta condelliano.