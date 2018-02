Tumori in Calabria, nel 2017 stimati oltre 10.000 nuovi casi

Nel 2017 in Calabria sono stimati 10.450 nuovi casi di tumore (5.650 uomini e 4.800 donne). I tumori più frequenti sono colon retto (1.600), seno (1.300), polmone (1.100), prostata (1.000) e stomaco (350). È quanto emerge da "I numeri del cancro in Italia 2017" realizzato dall'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), dall'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e dalla Fondazione AIOM, presentato all'Azienda ospedaliera - universitaria Mater Domini di Catanzaro. "Oggi - afferma Vito Barbieri, coordinatore AIOM Calabria e dirigente medico del Mater Domini - abbiamo a disposizione armi efficaci: immuno-oncologia e terapie target che si aggiungono a chemioterapia, chirurgia e radioterapia. Questo, unito alle campagne di prevenzione promosse anche da AIOM, si traduce nel costante incremento dei vivi dopo la diagnosi, più di 80.290 in Calabria". Però, è stato rilevato, le percentuali di sopravvivenza sono inferiori alla media nazionale per "la scarsa adesione ai programmi di screening".