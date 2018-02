Calabria, si scia in Sila e Aspromonte: tante presenze

Tanta neve e sprazzi di sole sulle principali località montane calabresi con le piste sciistiche aperte a Camigliatello Silano, Trepidò di Cotronei, dove si contano anche presenze dalle vicine regioni, e Gambarie d'Aspromonte che resta meta di numerosi turisti siciliani.

Tanti gli amanti degli sport invernali che hanno affollato gli impianti della dorsale appenninica calabrese dopo le abbondanti precipitazioni su tutti i rilievi e le temperature basse che permettono condizioni ideali. Presenze confortanti, quelle di oggi, per gli operatori turistici e gli albergatori e un buon viatico anche per i prossimi week end all'insegna dello sport, del relax e del divertimento. Unico rammarico è la chiusura, ancora per mancanza di collaudo, delle nuove piste di Lorica dove la neve è abbondante ma dove non è ancora possibile praticare lo sci.