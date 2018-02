Raid notturno di vandali alla stazione

Nuovi atti vandalici all’interno della neo restaurata stazione ferroviaria allo Scalo di Corigliano. Non si contano più i danni effettuati con raid notturni perpetrati da gang che hanno messo a soqquadro gli interni della stazione. Danneggiamenti denunciati anche dall’amministrazione comunale che inserisce gli episodi, insieme ad altri ai danni della città, effettuati in pieno stile di “guerriglia urbana”.

Di recente è stata denunciata a Schiavonea la presenza di vandali in azione che hanno completamente deturpato le pareti esterne di due edifici pubblici di pregio storico come Palazzo delle Fiere e Torre del Cupo. Chi si è introdotto all’interno della stazione ferroviaria, l’ha fatto indisturbato, e munito di spranghe di ferro e pietre al fine di danneggiare lampade per l’emergenza, segnaletica luminosa ed illuminazione collocata sui soffitti dei locali della stazione e nei sottopassi per attraversare i binari.

