Il primo giorno del prefetto Ferrandino

Si é insediato stamattina il nuovo prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino. Il nuovo Prefetto ha incontrato il presidente della Provincia, Enzo Bruno, ed il sindaco, Sergio Abramo. Nella sede della Provincia, ad accogliere il Prefetto, c'erano anche il vice presidente, Marziale Battaglia, ed il dirigente del settore Ragioneria, Pino Canino. "Il presidente Bruno - é detto in un comunicato della Provincia - ha rivolto il proprio benvenuto e l'augurio di buon lavoro al nuovo rappresentante territoriale del Governo in provincia di Catanzaro, evidenziando la volontà di proseguire sulla strada della piena sinergia istituzionale che ha caratterizzato i rapporti con il prefetto Latella: il presidente Bruno ha assicurato la massima disponibilità operativa nella direzione di una proficua collaborazione istituzionale". "Nel corso del cordiale incontro - prosegue la nota - il prefetto Ferrandino e il presidente Bruno si sono soffermati su diversi temi: dai rapporti con il sistema delle autonomie locali alle questioni più strettamente connesse all'assetto istituzionale della Provincia dopo il referendum del 4 dicembre 2016, e quindi alle difficoltà di gestione incontrate negli ultimi anni caratterizzati da continui tagli di risorse. Proprio soffermandosi sull'importanza del patrimonio culturale e naturalistico dell'Ente, con particolare riguardo agli sforzi attuati per allestire la rete museale e mantenere il Parco della Biodiversità Mediterranea, il presidente Bruno ha fatto presente che per garantire un'elevata qualità dei servizi nell'interesse del territorio e delle comunità locali serve riaffermare la centralità funzionale e l'autonomia finanziaria dell'Ente intermedio, costituzionalmente riconosciuto, che ha responsabilità primaria sulla sicurezza di strade e scuole. Il prefetto Ferrandino, da parte sua, ha posto l'accento sulle problematiche legate ai temi dell'immigrazione e in particolare alla necessità di curare ed elevare la capacità di accoglienza dei migranti che rischiano la vita per approdare sulle nostre coste, registrando ampia disponibilità dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro nella realizzazione di un'adeguata progettualità del settore". In Comune il prefetto Ferrandino é stata ricevuta, oltre che dal sindaco Abramo, dal presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni. "Abramo e Polimeni - é detto in una nota dell'ufficio stampa del Comune - hanno avuto modo di discutere con il rappresentante dello Stato delle tematiche più importanti che riguardano il capoluogo, condividendo l'opportunità e la volontà di continuare la sinergia avviata fra Comune e Palazzo di Governo. Il potenziamento delle tecnologie di contrasto e deterrenza della criminalità, lo sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente e la conseguente consegna ai legittimi assegnatari, ogni altra forma di collaborazione finalizzata a contrastare fenomeni di micro e macro criminalità sono stati fra i punti trattati dopo i rituali auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio hanno inoltre apprezzato il commento del prefetto Ferrandino, che si è detta favorevolmente impressionata dal decoro urbano, dalla pulizia e dalla gestione della raccolta differenziata sul territorio comunale. Ampia condivisione è stata poi manifestata dai due esponenti dell'amministrazione comunale in relazione all'importanza, sottolineata dal Prefetto, di incrementare la capacità di accoglienza del territorio per immigrati e migranti".