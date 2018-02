Cade da tetto mentre sistema copertura, grave

Un uomo, Rocco Crupi, di 53 anni, carrozziere, è rimasto gravemente ferito stamani a causa di una caduta dal tetto. L'episodio è avvenuto intorno alle 8.40. L'uomo era intento a sistemare la copertura della casa adiacente alla sua, di proprietà della sorella, quando è caduto nel vuoto per circa 3 metri. Nell'impatto ha riportato lesioni alla regione dorso lombare. Scattati immediatamente i soccorsi, Crupi è stato trasportato con l'elisoccorso nell'ospedale Pugliese di Catanzaro, dove si trova ricoverato. La prognosi è riservata in via precauzionale anche se - in base a quanto è stato possibile apprendere - non sarebbe in pericolo di vita.