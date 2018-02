Rimpasto di giunta dopo le urne

Il 4 marzo sarà il valico scollinato nel quale Oliverio dovrà dare una sistemata alla giunta considerato che ha perso per strada prima Carmerla Barbalace dimessasi in seguito all’inchiesta antimafia “Mandamento” e poi Federica Roccisano messa alla porta dal governatore che ha aggiunto le loro deleghe agli altri settori chiavi già trattenuti come cultura, turismo e altri. Fece lo stesso da presidente della Provincia di Cosenza.

Le elezioni politiche con ogni probabilità porteranno lontano dalla giunta pure il vice presidente Antonio Viscomi che ha tra l’altro le deleghe al personale e al bilancio. Il suo addio sarà la goccia che farà tracimare il vaso del rimpasto. Segnalato in uscita pure l’assessore all’urbanistica Franco Rossi, mentre Mimmo Pappaterra dovrebbe prendere il suo posto lasciando libera la presidenza del Parco del Pollino che soprattutto in Basilicata pesa quanto un assessorato regionale. Sono considerati in bilico Roberto Musmanno e Antonella Rizzo.