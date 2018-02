Liste in Calabria, una polveriera

L’ordine impartito dal Nazareno a massimizzare gli sforzi in vista di una campagna elettorale «difficile» per il Pd ha fatto breccia tra i dirigenti calabresi. Ieri è arrivato l’appello dei 5 segretari provinciali del partito contro i «sabotaggi interni». Un documento diffuso soprattutto per soffocare il malcontento di chi è rimasto fuori dalle liste.

Ira degli esclusi anche nel M5S. Questa mattina, a Cosenza, davanti ai giudici del tribunale, verrà esaminato il ricorso d’urgenza presentato dall’avvocato Ugo Morelli contro la sua esclusione dalle liste pentastellate.

E in una competizione dall’esito così incerto è alto il rischio di condizionamenti della ’ndrangheta, non poteva mancare il monito della chiesa. I vescovi calabresi che si sono riuniti a Reggio Calabria invitano i cattolici «alla presenza e alla partecipazione attiva e responsabile alle prossime elezioni. E mettiamo in guardia ogni cittadino e credente dal devastante pericolo del voto di scambio, spesso praticato e mai sufficientemente denunciato».