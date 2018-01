Commercialista ucciso nei boschi Il compare condannato a 17 anni

La sentenza di condanna è stata emessa dal gup del Tribunale di Vibo, Gabriella Lupoli, a poco meno di un anno esatto dall’omicidio di Bruno Lacaria, 52 anni, commercialista di Spadola (nel Vibonese) e con studio a Chiaravalle.

Un delitto per il quale Giuseppe Zangari, 47 anni, commerciante di Brognaturo è stato condannato, al termine del processo con rito abbreviato, a 17 anni e 4 mesi di reclusione. Il gup, inoltre, ha riconosciuto nei confronti dell’imputato – per il quale il pm Filomena Aliberti aveva chiesto 21 anni di carcere – le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante della minorata difesa, condannando Zangari anche a tre anni di libertà vigilata e al pagamento di una provvisionale di 25mila euro in favore della moglie della vittima e dei figli, costituitisi parti civili attraverso gli avvocati Gianluca Serravalle, Giuseppe Mercurio e Raffaele Barbara.

