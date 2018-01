Casole Bruzio, il paese dei record: vanta il 91,8 % di differenziata

Il Comune dei “miracoli”. Assiepato alle falde della Sila Casole Bruzio vanta il record d'essere l'unico contesto urbano calabrese nel quale la raccolta differenziata dei rifiuti è arrivata al 91,8 per cento. Nessuno ha fatto meglio, non solo nella nostra regione ma, forse, in Italia. L'obiettivo raggiunto colloca il paese del Cosentino come “campione” tra i “Comuni ricicloni” nella speciale classifica redatta da Legambiente sulla base dei dati del 2016 forniti, con netto anticipo e con completezza di informazioni, dal Catasto Rifiuti dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra).

Proseguendo nella classifica dei dieci comuni “ricicloni” troviamo, sempre in provincia di Cosenza, San Giorgio Albanese, San Benedetto Ullano, San Vincenzo La Costa, Pietrafitta, Carolei, Civita e San Pietro in Guarano ed infine Mongiana in provincia di Vibo Valentia.

I particolari potete leggerli nell'edizione cartacea