Assunzioni a Calabria Etica In nove vanno a processo

Catanzaro

Nove persone sono state rinviate a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sulle assunzioni “di massa” alla fondazione Calabria etica, l’ente in house della Regione finito al centro di un’indagine che nel 2015 ne ha coinvolto i vertici e non solo. Dodici le persone indagate per abuso d’ufficio in concorso e ieri nell’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Catanzaro, Giovanna Gioia, in nove sono state mandate a processo mentre per tre è stato disposto il non luogo a procedere.

