Pd: pubblicate liste Calabria, in corsa Tripodi e Cardamone

Entrano le ex sindache di Rosarno Elisabetta Tripodi e Decollatura Anna Maria Cardamone assieme al leader regionale dei Giovani Democratici, all'uscente Sebastiano Barbanti, che correrà al proporzionale Senato, e all'ex consigliere comunale di Lamezia Terme, Aquila Villella; escono l'uscente Stefania Covello, che sarà candidata in Campania, e il consigliere regionale Giuseppe Aieta. Sono queste le novità principali - rispetto ai nominativi circolati ieri e in attesa della presentazione ufficiale prevista per lunedì - contenute nelle liste dei candidati alle elezioni politiche del 4 marzo prossimo pubblicate nella notte sul sito nazionale del Partito democratico.

Confermate le candidature al listino proporzionale Calabria 1 (Cosenza-Crotone) per gli uscenti Enza Bruno Bossio e Nicodemo Oliverio, resta la novità Maria Pia Funaro mentre si affaccia la new entry Mario Valente (Gd); per il Calabria 2 (Catanzaro-Vibo-Reggio) restano in corsa il vice presidente della Giunta regionale Antonio Viscomi, il ministro Marianna Madia, il sindaco di Soverato Ernesto Alecci e Giulia Veltri. Al proporzionale Senato in lizza l'uscente Ernesto Magorno, l'ex ministro Maria Carmela Lanzetta spostata dall'uninominale Camera di Gioia Tauro, l'uscente Sebastiano Barbanti e Anna Maria Cardamone. I candidati ai collegi uninominali per la Camera sono Luigi Incarnato (Castrovillari), Fernando Aiello (Corigliano Calabro), Giacomo Mancini (Cosenza), Antonio Viscomi (Catanzaro), Nicodemo Oliverio (Crotone), Brunello Censore (Vibo), Elisabetta Tripodi (Gioia Tauro) e Nico D'Ascola (Reggio). Per l'uninominale Senato il consigliere Antonio Scalzo dal collegio di Catanzaro passa a quello di Crotone, Sonia Ferrari (Cosenza), Aquila Villella (Catanzaro) e Ottavio Amaro (Reggio).