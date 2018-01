La cucina calabrese superstar al “Fico”

La Calabria è di casa a Bologna, nel più grande Expo agroalimentare d’Europa che è “Fico”. Gli appuntamenti di questa settimana partono da oggi e si concluderanno domenica prossima.

Nello stand calabrese l’iniziativa “Pascoli primigeni” con presentazioni e degustazioni di formaggi a cura del consorzio Dop Pecorino Crotonese e di quello del Monte Poro. Da non perdere gli speciali “beer tasting” di birra artigianale nell’area Barbecue.

Ogni giorno, dall’inaugurazione di Fico Eataly, migliaia di visitatori hanno apprezzato le eccellenze dell’enogastronomia calabrese grazie alle attività di promozione e valorizzazione promosse a Bologna su iniziativa della presidenza della Regione, in collaborazione con il settore internazionalizzazione e l’Arsac, l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura locale. La Calabria si conferma come la patria della dieta mediterranea, e gli eventi in programma fino al prossimo febbraio al Fico propongono degustazioni e presentazioni all’insegna dei sapori “trendy”.

Il grande expo agroalimentare bolognese occupa 10 ettari e racchiude tutta la biodiversità italiana. In quella che è stata intitolata “Fico”, cioè Fabbrica italiana contadina ci sono 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2 mila cultivar. Si possono visitare 40 fabbriche per toccare con mano la produzione di alimenti.

