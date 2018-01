Pensionato ucciso, fermato un sospettato

A conclusione delle prime indagini coordinate da questa Procura della Repubblica, sull’omicidio di Antonino Barresi, classe 1948, pensionato di Villa San Giovanni, commesso due giorni fa nel rione Modenelle di Arghillà, la Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, nel corso della notte, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto, con l’accusa di omicidio aggravato, Enzo Bevilacqua, classe 1980, pregiudicato del luogo.

Il quadro indiziario in base al quale è stato eseguito dalla P.G. operante il fermo di indiziato di delitto, sul presupposto del pericolo di fuga, sarà posto dalla Procura della Repubblica al vaglio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, per le determinazioni di competenza in ordine alla convalida.