Processo "Breakfast", patteggiamento per Speziali

Vincenzo Speziali, l'imprenditore calabrese con residenza a Beirut, patteggerà la pena il 29 gennaio per il reato di procurata inosservanza della pena nel processo Breakfast. L'ha annunciato il procuratore aggiunto della Dda di Reggio Giuseppe Lombardo che ha già prestato il consenso.

Vincenzo Speziali avrebbe avuto un ruolo nel progetto di fuga all'estero (a Beirut) di Amedeo Matacena per sottrarsi alla condanna definitiva a 3 anni di carcere per concorso esterno in associazione di 'ndrangheta.