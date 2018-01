Op. Stige, ecco tutti i nomi delle persone coinvolte

La misura della custodia cautelare in carcere per i reati sottoindicati per ciascuno degli indagati, nei confronti di:

AIELLO Natale nato a Botricello (KR) il 08/06/1960, ALBANO Alessandro nato a Brancaleone (RC) il 27/01/1962, ALESSIO Domenico detto “Frank” nato a Casabona (KR) il 10/04/1950, ALOE Francesco nato a Cariati (CS) il 22/04/1981, ALOE Gaetano nato a Cirò Marina (KR) l’01/07/1978, ANANIA Antonio nato a Cirò Marina (KR) il 15/07/1973, ANANIA Ercole nato a Cirò Marina (KR) il 21/08/1970, ANANIA Fabrizio nato a Cirò Marina (KR) l’08/04/1974, ANANIA Valentino nato a Cirò Marina (KR) il 12/02/1982,

AULISI Martino nato a Battipaglia (SA) il 25/07/1987, residente a Bellizzi (SA), AULISI Sante nato a Battipaglia (SA) il 24/04/1990, residente a Bellizzi (SA), BARBIERI Vincenzo nato a Cirò Marina (KR) il 23/11/1959, residente in Germania (D), BARTUCCA Antonio, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 21/10/1968, residente a Vigonza (PD), BASTA Francesco nato a Bad Wildungen (D) il 23/01/1979, residente in Cirò (KR), BENINCASA Giovambattista nato a Catanzaro il 03/11/1964, residente a San Giovanni in Fiore (CS), BERARDI Giuseppe nato a Cirò Marina (KR) il 28/08/1974, BEVILACQUA Antonio Giorgio nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 26/06/1977, residente a Melissa (KR), BLAICH Moncef nato a Rimini il 16/07/1991, residente a Tarsia (CS), BOMBARDIERE Vittorio nato a Cirò Marina (KR) il 21/03/1963, BONESSE Francesco nato a Melissa (KR) il 12/10/1970, residente a Reggio Emilia

BRUNO Giuseppe nato a Cirò (KR) il 02/10/1956, res. in Germania (D); CANINO Agostino nato a Albi (CZ) il 05/04/1953, CAPALBO Francesco, nato a Strongoli (Kr) il 29/09/1954, CAPUTO Amodio nato a Crotone il 17/02/1980, CAPUTO Luigi nato a Casabona (KR) il 08/06/1956, residente a Strongoli (KR), CARIATI Martino nato a Cariati (CS) il 13/08/1980, residente a Cirò Marina, CARUSO Giovanni nato a Catanzaro il 28/01/1985, CASTELLANO Vito nato a Cirò (KR) il 05/08/1964,CATERISANO Massimo Diego nato a Crotone il 30/04/1970, residente ad Isola Capo Rizzuto (KR), CELANO Dino nato a Roma il 09/11/1981, CERMINARA Assunta, nata a Umbriatico (KR) il 20/09/1953, CERRELLI Domenico nato a Crotone il 25/01/1979, residente a Casabona (KR), CHIMENTI Aldo nato ad Altomonte (CS) il 20/01/1956, CHIRIACO Emanuele nato a Crotone il 13/02/1974, CLARA’ Giuseppe nato a Crotone il 23/04/1965, residente a Santa Severina (KR), COFONE Angelo nato ad Acri (CS) il 15/01/1953,

COMBERIATI Luigino nato a Petilia Policastro (KR) il 15/07/1973, CORBO Roberto nato a Caserta il 05/06/1976, residente a Sessa Aurunca (CE), CRUGLIANO Gennaro nato a Cariati (CS) il 10/09/1986, CRUGLIANO Leonardo nato a Cirò Marina (KR) il 06/01/1958, CRUGLIANO Mirco nato a Cirò Marina (KR) il 09/02/1988, CUSATO Giuseppe nato a Crotone il 25/07/1977, D’AMBROSIO Adolfo nato a Cosenza il 15/10/1967, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale “Giovanni Bacchiddu” di Sassari; DE LUCA Antonio nato a Crotone il 22/04/1958, DONNICI Angelo nato a Cosenza il 07/10/1956, ESPOSITO Aniello nato a Napoli il 10/08/1981, FARAO Francesco, nato a Cariati (CS) il 20/06/1981, FARAO Giuseppe di Silvio, nato a Cariati (CS) il 18/05/1984, FARAO Giuseppe nato a Cirò (KR) il 23/02/1947,FARAO Silvio nato a Cirò (KR) il 03/11/1948, FARAO Vincenzo nato a Rotemburg (D) il 31/12/1972, FARAO Vittorio di Giuseppe, nato a Cirò Marina (KR) il 29/06/1977, FARAO Vittorio di Silvio, nato a Cirò (KR) il 25/06/1978, FAZI Paolo nato a Pietra Marazzi (AL) il 05/12/1963, FIORITA Maria Costanza, nata a Crotone l’11/06/1994, residente a Strongoli (KR), FUSCALDO Giancarlo nato a Cirò Marina (KR) l’01/10/1966, GABIN Alessandro nato a Monaco di Baviera (D) il 29/04/1969, residente a Marghera (VE), GALLO Giuseppe nato ad Aprigliano (CS) il 12/06/1965, GANGALE Donato nato a Umbriatico (KR) il 02/12/1977, GANGALE Vincenzo nato a Carfizi (KR) il 09/10/1963, GIGLIO Giuseppe, nato a Crotone il 29/04/1993, GIGLIO Salvatore, nato a Strongoli (Kr) il 04/10/1965, GIGLIOTTI Franco nato a Crucoli (KR) il 09/10/1968, residente a Parma, LAURENZANO Michele nato a Crotone il 03/08/1975, residente a Strongoli (KR), LOMBARDO Maria Giulia nata Siena il 07/12/1972, residente a Cirò Marina (KR), LONGOBUCCO Fedele nato a Rossano (CS) il 09/08/1968, residente a Cariati (CS),

MAIOLO Francesco nato a Crotone il 15/12/1976, residente ad Isola Capo Rizzuto (KR) contrada S.Anna, MALENA Cataldo, nato a Crotone il 29/01/1979, MALENA Pasquale nato a Rogliano (CS), MALETTA Paolo nato a Colosimi (CS) IL 14/10/1965, MANICA Antonio nato a Crotone il 12/06/1972, residente a Prato, MARINCOLA Aldo nato a Kassel (Germania) il 18/05/1984, residente a Parma via Carlo Malaspina n. 52; MARINCOLA Cataldo nato a Cirò (KR) il 21/04/1961, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Sulmona; MAZZA Filippo nato a Corigliano Calabro (CS) il 5/10/1977, MAZZEA Francesco nato a Crotone il 17/09/1984,MENOTTI Federico nato a Mandatoriccio (CS) il 21/03/1951, MIGLIO Enrico, nato a Strongoli (KR) il 15/10/1952, MORRONE Francesco nato a Cariati (CS) il 31/12/1985, MORRONE Salvatore nato a Cirò Marina (KR) il 16/08/1960, MUTO Carmine nato a Crotone il 14/07/1985, MUTO Luigi nato a Crotone il 12/08/1987, MUTO Santino nato a Cutro (KR) il 05/04/1960, NIGRO Salvatore nato a Cirò Marina (KR) il 10/07/1960, PALETTA Basilio nato a Crotone il 21/05/1975, PAPAIANNI Salvatore nato a Cirò Marina (KR) il 15/11/1975, PARRILLA Nicodemo nato a Cirò Marina (KR) il 14/09/1959, PIZZIMENTI Giuseppe nato a Crotone il 02/06/1978, POTENZA Fabio nato a Cirò Marina (KR) il 24/10/1987, PUTRINO Carmela Roberta, nata a San Nicola Dell’Alto (Kr), PUTRINO Massimo, nato a San Nicola dell’Alto (Kr) il 22/07/1970, QUATTROMANI Eugenio, RISPOLI Leonardo nato a Cariati (CS) il 06/11/1964, RIZZO Angela, nata a Savelli l’08/10/1964, RIZZO Luigi nato a Cariati (CS) il 27/06/1982, RIZZO Salvatore nato a Umbriatico (KR) il 28/07/1956, ROCCA Domenico nato a Crotone il 14/08/1976, residente a San Mauro Marchesato (KR), RUSSO Francesco nato a Crotone il 02/07/1981, RUSSO Gaetano nato a Crotone il 15/01/1980, SALVATO Francesco nato a Crucoli (KR) il 28/01/1961, SANTORO Vincenzo nato ad Umbriatico (KR) il 05/04/1965, SCULCO Michele nato a Cirò (KR) il 28/02/1960, SESTITO Giuseppe nato a Rotemburg (D) il 19/02/1963, SICILIANI Mario nato a Crotone il 20/05/1961, SICILIANI Nevio nato a Crotone il 12/10/1962, SICILIANI Roberto, nato a Crotone il 04/06/1960, SIENA Carmine nato a Cirò il 15/12/1982, SIENA Palmiro Salvatore nato a Cirò (KR) il 28/12/1957, SPADAFORA Antonio nato a Crotone l’08/08/1983, SPADAFORA Giovanni, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 02/06/1972, SPADAFORA Luigi nato a San Giovanni in Fiore (CS), SPADAFORA Pasquale, nato a Crotone il 19/10/1976, SPADAFORA Rosario nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 16/07/1987, SPAGNOLO Giuseppe nato a Crotone il 24/09/1969, SPROVIERI Giuseppe nato a Catanzaro l’01/04/1973, residente a Cirò Marina (KR), SQUILLACE Antonio nato a Cutro (KR) il 04/11/1955, TALLARICO Francesco nato a Crotone il 06/08/1976, TALLARICO Ludovico nato a Crotone il 06/02/1975, TASSO Luigi nato a Campana (CS) il 05/02/1971, TRIDICO Giuseppe nato a Verzino (Kr) il 09/11/1978, TUCCI Bruno nato a Acri (CS) il 01/06/1962, VASAMÌ Piero nato in Germania il 20/01/1969, ZAMPELLI Vincenzo nato a Acri (CS) il 26/05/1970, residente a Rossano (CS), ZITO Francesco nato a Crotone il 18/12/1977, ZITO Valentino nato a Cirò Marina (KR) 14/02/1970, FLOTTA Nicola, nato a Pietrapaola (CS) l’8.2.1959, PALMIERI Domenico, detto Tonino, nato a Cirò Marina il 29/06/1970, CAPRISTO Tommaso, nato a Scala Coeli (CS) il 03/03/1977, CAMPISO Mario, nato a Cariati il 02/03/1981, RUSSO Annibale, nato a Cariati (CS) il 07/05/1981,

o r d i n a

ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che gli indagati siano catturati ed immediatamente condotti in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Visti gli artt. 271, 291, 284 c.p.p.

APPLICA la misura cautelare degli arresti domiciliati, in relazione alle imputazioni sotto indicate, nei confronti di:

AIELLO Maria nata a Luino (VA) il 28/05/1980, ALOE Giuseppina nata a Cirò Marina (KR) il 06/11/1976, ALOE Lucia nata a Cariati (CS) il 10/12/1979, ALOISIO Caterina nata a Crotone il 29/09/1977, ALOISIO Laura nata a Cirò Marina il 20/05/1992, ARENA Tommaso nato a Cariati (CS) il 17/05/1985, BOMBARDIERI Carlo nato a Crotone il 30/08/1953, BONIFAZIO Domenico nato a Cutro (KR) il 04/08/1944, BOTTI Roberto nato a Modena il 31/08/1966, CARDAMONE Gilda nata a San Nicola dell’Alto (KR) il 23/01/1984, CARLUCCIO Dino nato a Cirò Marina (KR) il 23/10/1978, CERCHIARA Gabriele nato a Taranto il 22/03/1982, CERRELLI Domenica nata a Casabona (KR) l’11/04/1964, CHIRIAC Alexandru nato in Romania il 09/10/1988, residente a Cirò Marina (KR),COLA Morena nata a Roma il 16/08/1982, CONDORELLI Cristian nato a Roma i 23/06/1979, CRUGLIANO Francesco nato a Cirò Marina (KR) il 05/08/1989, ESPOSITO Antonio nato a Cirò (KR) il 25/07/1949, GAIBA Marco nato a Venezia il 17/11/1962, GIGLIOTTI Maria Francesca nata a Cariati (CS) il 20/01/1987, GRECO Nino nato a Cariati (CS) il 24/11/1969, GRILLINI Andrea nato a Bologna il 17/03/1977, residente a Monterenzio (BO), GUARINO Domenico Nicola nato a Crotone il 06/04/1988, GUARINO Giuseppe nato a Crotone il 04/06/1980, MALENA Elena nata a Cariati (CS) il 03/07/1979, MASTROIANNI Maria nata a Crotone il 17/10/1973, NIGRO Alessandro nato a Cariati (CS) il 09/01/1988, NIKOLLA Elton nato in Albania il 20/06/1982, PLACIDO Rosario nato a Cutro (KR) il 12/06/1969, POTESTIO Nicodemo nato a Cariati (CS) il 21/09/1990, ROCCA Antonella nata a Crotone il 15/07/1980, ROCCA Francesco nato a Crotone il 21/11/1977, SALVATO Luigi nato a Crucoli (KR) il 21/12/1976, SQUILLACIOTI Domenico nato a Isola Capo Rizzuto (KR) l’11/09/1972, VELTRI Annamaria nata a Palmi (RC) il 30/09/1986, VILLIRILLO Andrea nato a Crotone il 03/01/1997, VILLIRILLO Rocco nato a Crotone il 09/02/1995, CLARA’ Teresa, nata a Crotone il 26.9.1988, SCARRIGLIA Massimo, nato a Crotone il 3.11.1977,



e, per l'effetto, DISPONE che i predetti indagati non si allontanino, senza l'autorizzazione di questo Giudice, dalla casa di abitazione o da altro luogo di privata dimora indicato all'atto della esecuzione della presente ordinanza,

PRESCRIVE agli indagati

di non comunicare, neppure per via telefonica o telematica con persone diverse da quelle che con loro coabitano o li assistono,

DELEGA per la vigilanza ed i controlli la stazione CC territorialmente competente,

RIGETTA nel resto la richiesta.

visti gli articoli 293 e seguenti c.p.p.

d i s p o n e

trasmettersi la presente ordinanza al pubblico ministero perché ne curi l’esecuzione.

L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza deve:

consegnare copia del provvedimento all’indiziato, unitamente alla comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, circa i diritti e la facoltà di cui all’art. 293 comma 1 (cd. “Carta dei diritti”) avvertendolo, in particolare, della facoltà di nominare un difensore di fiducia;

consegnare copia del provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 94 att. c.p.p., al direttore dell’istituto penitenziario;

informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell’articolo 97 c.p.p.;

redigere il verbale delle operazioni compiute;

trasmettere immediatamente il verbale al pubblico ministero e al giudice che ha emesso l’ordinanza;

redigere, se l’indiziato non è stato rintracciato, il verbale indicando specificamente le indagini svolte, trasmettendolo, senza ritardo, al giudice che ha emesso l’ordinanza.

Dopo l’esecuzione, la presente ordinanza deve:

essere depositata in cancelleria insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito deve essere notificato al difensore;

essere comunicata, a cura della cancelleria, al servizio informatico di cui all’articolo 97 att. c.p.p..

Così deciso in Catanzaro il 28 dicembre 2017

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

dott. Giulio G. De Gregorio