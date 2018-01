"Sento la spinta della mia Calabria. Affronteremo una squadra di grande temperamento che lotta su tutti i palloni".

Rino Gattuso è pronto per il suo "derby" (Milan-Crotone in programma domani alle 15 a San Siro) e ne parla in un'intervista che sarà in edicola con la Gazzetta del Sud nell'edizione di domani.