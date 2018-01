Sanità, 428 nuove assunzioni

Sono 428 le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale medico e non medico che la struttura commissariale presieduta da Massimo Scura ha autorizzato con un decreto appena sottoscritto ed elaborato dopo un attento esame sui bisogni degli ospedali della Calabria condotto insieme al dipartimento regionale “Tutela della Salute” diretto da Bruno Zito. Si tratta di 7 primari, 82 dirigenti medici, 37 ostetriche, 69 infermieri e 233 operatori sociosanitari (Oss).

Il decreto approvato, il primo del nuovo anno, prevede che nell’ambito dell’equilibrio economico delle aziende ospedaliere e delle Asp, l’incremento della spesa derivante dall’assunzione di nuovo personale dovrà trovare copertura nel bilancio di ciascuna azienda, anche mediante l’utilizzo dei risparmi programmati su altre voci di costo, come consulenze, collaborazioni, lavoro interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e non sanitarie, e acquisti di servizi non sanitari.

