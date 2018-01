Gambarie, stagione pronta al via

Si aspettano per stamattina i tecnici della ditta trentina che dovranno sostituire e far ripartire il trasformatore per la seggiovia che porterà alla pista azzurra di Gambarie: appena la seggiovia comincerà a funzionare si darà il via ufficiale alla stagione sciistica 2018, probabilmente già domani!

Una corsa contro il tempo per l’amministrazione comunale guidata da Francesco Malara che voleva arrivare preparata alla prima neve, che ha imbiancato Gambarie la notte del 29 dicembre, salvo poi l’imprevisto del trasformatore: «Siamo riusciti ad organizzare quanto necessario abbastanza per tempo – ci spiega il primo cittadino – e infatti le seggiovie erano funzionanti, i battipista sono stati manutenuti regolarmente e quindi funzionanti. I mezzi della Città metropolitana sono già sulle strade dal 30 dicembre, il nostro spazzaneve dal 29 sulle strade interne e ci sono gli ausiliari del traffico a regolamentare i parcheggi e la viabilità».

