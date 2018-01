Giovane senegalese travolto e ucciso da un'auto

Aveva giocato a tombola e cenato nella struttura che, ai margini della Statale 106 era ospite come migrante. Poi, quando mancavano pochi minuti alle 20,30, aveva appena raggiunto l’arteria. Forse avrebbe voluto attraversarla. Un’automobile, pare in transito, in senso di marcia da Catanzaro verso Reggio Calabria – l’esatta dinamica dell’intero incidente la stabiliranno gli agenti della Polizia stradale di Siderno intervenuti e rimasti sul luogo sino a notte fonda per gli opportuni rilievi –, l’avrebbe urtato facendogli perdere l’equilibrio e sospingendolo al centro della carreggiata. Un secondo automezzo, che viaggiava, forse, nella direzione opposta, l’avrebbe colpito in pieno lasciandolo esanime sull’asfalto.

È successo al chilometro 94,750, in territorio di Portigliola, poco più a sud degli scavi archeologici di Locri.

Si chiamava Aly Balde e il prossimo 13 aprile sarebbe diventato maggiorenne.

