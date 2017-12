Caterina Criscenti presidente Tar Reggio

Dal 19 dicembre scorso la dottoressa Caterina Criscenti ha assunto le funzioni di presidente della sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale amministrativo regionale della Calabria. E' quanto rende noto, in un comunicato, il presidente del Tar calabrese, Vincenzo Salamone. Criscenti, messinese, dopo la laurea in Giurisprudenza, ha superato il concorso per magistrato ordinario e successivamente quello per magistrato amministrativo, esercitando sino al febbraio 2014 nel Tar Calabria, sezione staccata di Reggio e poi fino al 18 dicembre scorso nel Tar della Sicilia, sede di Palermo. E' componente a tempo pieno dell'ufficio studi Massimario e formazione della Giustizia amministrativa e ha svolto anche attività di docenza nelle scuole di specializzazione delle professioni forensi delle facoltà di Giurisprudenza degli atenei di Messina, Catanzaro e Reggio Calabria.