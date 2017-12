Strutture socio-assistenziali, è caos

Si apre un nuovo fronte di scontro tra la Struttura commissariale e la Regione. Motivo del contendere il previsto passaggio, dal primo gennaio 2018, di alcune strutture socio-assistenziali dall’orbita del cosiddetto “sociale” alla sfera, già abbastanza affollata, della Sanità. Un trasferimento di competenze che, deciso a novembre dalla Giunta regionale, il commissario ad acta per il Piano di rientro è ben deciso a bloccare.

«Le risorse pubbliche destinate alla sanità non possono essere impiegate per le attività delle strutture socio-assistenziali, estranee al settore salute». È ispirato alla volontà di evitare questa commistione, e l’aggravio economico che ne conseguirebbe, il decreto appena firmato dal commissario Massimo Scura per scongiurare il tentativo della Regione di far gravare sul budget della sanità, già in pesante disavanzo, una eventuale spesa aggiuntiva.

