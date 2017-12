Ripresa lieve, ma la crisi resta

Il barometro segna tempesta in Calabria perchè l’attività politica di governo e parlamento s’è di fatto fermata. E chi sta indietro come sempre annaspa. Ma il barometro della Cisl dà poco nuvoloso perchè il Sud e la Calabria vengono date con una crescita post-crisi a volte maggiore di quella del Centro-Nord. Pur considerando che la base di partenza del Mezzogiorno è molto bassa.

Il Centro studi della Cisl con la società Ref Ricerche hanno analizzato tutti i parametri di Istat, Banca d’Italia, Svimez e altre banche dati degli ultimi dieci anni, partendo dal 2007, per capire come e dove sta ripartendo l’Italia, regione per regione. La Calabria è ripartite abbastanza bene in quest’ultimo triennio, considerando però che il 2014 è stato un anno nero in tutti i settori che l’ha fatta sprofondare tra le ultime regioni non solo italiane ma anche dell’Unione europea.

