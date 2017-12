A Locri Coppa Italia dilettanti Calabria

E' stato il Locri di mister Scorrano ad aggiudicarsi la Coppa Italia dilettanti Calabria battendo il Cotronei di mister Morelli, per 2 reti ad una.

Il successo dei calciatori locresi è arrivato al termine di una gara, giocata al "Nicola Ceravolo" di Catanzaro davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. Tanti i tifosi di entrambe le formazioni che hanno animato gli spalti del campo catanzarese.

I gol tutti nel primo tempo.

Dopo il vantaggio immediato del Locri con Carbone è stato il Cotronei a prendere in mano il pallino del gioco trovando il pari grazie a Liperoti. I locresi però non si sono arresi ed è stato ancora Carbone a realizzare facendo esplodere il boato del pubblico di fede amaranto. Nella ripresa il Cotronei ha spinto alla ricerca del pari, ma la difesa locrese ha tenuto bene. Poi la gara è diventata nervosa e l'arbitro Zito di Rossano è stato costretto ad allontanare l'allenatore dei giallorossi crotonesi per comportamento non regolamentare. Alla fine locresi in festa.