Strage di Duisburg: rivedere la condanna di Strangio

«Giovanni Strangio non ha partecipato alla strage di Duisburg, siamo nelle condizioni di provarlo e, per questo, chiederemo la revisione del processo». È quanto ha dichiarato l’avvocato Eugenio Minniti, presidente della Camera penale di Locri e responsabile dell’Osservatorio dell’Unione delle camere penali italiane per il giusto processo e il doppio binario, al tg dell’emittente calabrese LaCTv.

Giovanni Strangio è stato condannato all’ergastolo in via definitiva dalla Corte di Cassazione il 9 giugno 2016 per la strage consumata il 15 agosto del 2007.

