Racconta il Sud a diciassette anni

Crotone

Nello sguardo terso di Benedetta, diciassette anni, c'è il domani delle ragazze e dei ragazzi di Calabria. Fiduciosa, tenace, ci ha creduto fin dall’inizio: per tutti gli otto mesi del progetto, così come un paio di milioni di studenti italiani, ha realizzato inchieste sulla propria realtà, ha scritto testi. Così, dalla “quarta A” del Liceo classico Diodato Borrelli di Santa Severina (2.196 abitanti nell’entroterra crotonese) Benedetta Persico ha conquistato il primo premio assoluto del concorso nazionale “ilquotidianoinclasse.it” promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani - Editori in collaborazione con i siti internet di Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Quotidiano Nazionale.

Benedetta è stata premiata a Roma lo scorso 5 dicembre, alla presenza di Andrea Ceccherini presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani - Editori. Ma cosa ha scritto, da essere la vincitrice assoluta del premio? «Attualità, politica, economia – risponde, come se si trattasse dei temi più semplici da trattare – più di tutto di argomenti legati alle nuove tecnologie, social, giornalismo internet, fake news». Il concorso è nato da un progetto per gli studenti delle scuole superiori italiane promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori.

