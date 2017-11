Calabrese ucciso nel Reggiano

Il prefetto di Reggio Emilia, Maria Forte, ha convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in seguito all'omicidio di Francesco Citrò avvenuto nella tarda serata di ieri a Reggiolo. Il sostituto procuratore di Reggio Emilia Valentina Salvi sta ascoltando alcune persone al comando provinciale dei carabinieri di corso Cairoli per cercare di ricostruire l'agguato costato la vita all'autista 31enne, nato a Cariati nel Cosentino e originario di Torre Melissa, nel Crotonese. (ANSA)