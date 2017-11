Sciolto per mafia il comune di Lamezia Terme

Sciolto per mafia il consiglio comunale di Lamezia Terme per la terza volta in meno di trent’anni. La decisione è arrivata questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri. A Lamezia si insedierà presto una commissione prefettizia per la gestione dell’ordinario fino a nuove elezioni.

Nella stessa seduta, sono stati sciolti per inquinamento mafioso i comuni di Cassano Jonio, Isola Capo Rizzuto, Marina di Gioiosa Jonica e Petronà.