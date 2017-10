Operato al femore a 100 anni Dopo un giorno è già in piedi

Soverato

È stato operato per una frattura al femore un “giovanotto” di cento anni che, dimostrando una formidabile tempra, in pochi giorni si è rimesso in piedi.

È la storia a lieto fine di C.C., residente a Monosterace, perfettamente lucido, che a causa di una caduta è stato ricoverato nel reparto di ortopedia dell’Ospedale di Soverato. Con il consenso dei familiari è stato sottoposto all’intervento chirurgico per ripristinare la struttura del femore, che è durato complessivamente 45 minuti.

Il primario, il dottore Ippolito Menniti, contattato telefonicamente dalla Gazzetta del Sud, ha riferito che il paziente ha ripreso la piena funzionalità del periodo del pre-trauma e che è stato dimesso ieri mattina.

Il giorno successivo all’intervento, con l’ausilio del girello, ha subito ripreso a camminare. Il reparto di Ortopedia effettua circa 800 interventi all’anno e registra una bassissima percentuale di richieste di risarcimento danni. Il reparto andrebbe potenziato nell’organico, infatti, vi sono solo due dirigenti medici stabilizzati a tempo indeterminato e altre due unità a tempo determinato.(ma.an.ch.)