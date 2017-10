Ciclista travolto e ucciso nella locride

Un ciclista cinquantenne, R.L., originario di Reggio Calabria, è morto sul colpo in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 tra i comuni di Bruzzano Zeffirio e Brancaleone. L'uomo è stato investito, per cause che sono in corso di accertamento, da un'auto di grossa cilindrata.

A causa del violento impatto il ciclista ha riportato gravi ferite che ne hanno provocato l'immediato decesso. Il conducente dell'auto si è fermato per prestare i primi soccorsi. A nulla è servito anche l'intervento dei sanitari del 118. Sulla dinamica dello scontro hanno avviato accertamenti i carabinieri della compagnia di Bianco.