Auto contro motoape, un morto

Un uomo di 58 anni, Nicola Mancuso, è morto nella notte a seguito delle gravi ferite riportate nello scontro avvenuto a San Gregorio d'Ippona, tra la sua motoape e un'automobile. Mancuso si era svegliato di buon ora per andare a lavorare nei campi quando, poco fuori il centro abitato, sulla strada che conduce a Vibo si è verificato lo scontro con l'autovettura, sulle cui cause sono in corso accertamenti.

È stato lo stesso conducente dell'auto a prestare i primi soccorsi al ferito le cui condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul luogo dell'incidente è intervenuto personale del 118 che ha trasportato Mancuso dapprima all'ospedale di Vibo e, successivamente, in quello di Catanzaro dove il cinquantottenne è giunto in condizioni disperate. Nella notte, il decesso.