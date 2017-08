Belen fuma su un aereo privato, scatta l'allarme

Tappa forzata in Calabria per Belen Rodriguez. La showgirl, in viaggio su un aereo privato da Ibiza verso la Grecia insieme al suo compagno, il motociclista Andrea Iannone, si sarebbe accesa una sigaretta in volo facendo scattare l'allarme.

Il comandante del velivolo ha così deciso di effettuare un atterraggio d'emergenza nello scalo più vicino, l'aeroporto di Lamezia Terme. Qui, lo stesso comandante avrebbe denunciato Belen per avere accesso una sigaretta in volo, nonostante la showgirl abbia sostenuto che si trattava di una sigaretta elettronica.

La vicenda - che ha trovato conferme in ambienti aeroportuali - si è verificata alcuni giorni fa. La coppia ha poi dovuto attendere alcune ore nello scalo, in attesa dell'arrivo di un altro aereo privato che consentisse loro di proseguire il viaggio, dal momento che il comandante del primo aereo si sarebbe rifiutato di rimettersi ai comandi. (A.A.)