Imprenditore muore schiacciato dal proprio pulmino

Un imprenditore, Francesco Pantano, 62 anni, di Ricadi, è morto oggi nell'ospedale di Tropea in seguito alle ferite riportate dallo schiacciamento causato da un pulmino di sua proprietà. La tragedia si è verificata poco prima delle 16 in località Santa Domenica di Ricadi, poco fuori il centro abitato. L'uomo, insieme al fratello Domenico, imprenditore del settore turistico e titolare del residence Il Gattopardo a Capo Vaticano e di alcuni alloggi situati proprio sul luogo della tragedia, si stava accingendo a raggiungere la struttura turistica a bordo del veicolo per il trasporto dei turisti.

La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara. Sembra tuttavia che poco prima di partire, l'uomo, probabilmente nel tentativo di fermare il mezzo al quale forse non era stato azionato il freno a mano, avrebbe cercato di mettersi davanti per evitare che questo finisse in strada. Tentativo vano visto che il 62enne è rimasto schiacciato. Subito soccorso, Pantano è morto poco dopo il ricovero.