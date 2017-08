Ventunenne romana investita da gommone, é grave

Una ragazza di 21 anni, Daniela Palazzetti, di Roma, é stata ricoverata con prognosi riservata negli "Ospedali riuniti" di Reggio Calabria dopo che é stata investita da un gommone mentre faceva il bagno al largo di Ricadi, nel vibonese. La giovane, che era in compagnia di un gruppo di amici, é stata travolta dallo stesso gommone da cui poco prima si era gettata in acqua ed il cui conducente non si é accorto che la ragazza si era tuffata. L'elica del motore dell'imbarcazione le ha procurato ferite in varie parti del corpo. La giovane, tra l'altro, ha perso molto sangue. Sul posto é intervenuto il 118, insieme ai carabinieri per le indagini. La giovane é stata trasferita con l'elisoccorso a Reggio Calabria. Le sue condizioni destano preoccupazione a causa soprattutto della forte emorragia che ha subito.